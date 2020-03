I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, MSF: “Prevenzione impossibile coi senzatetto in strada, vanno accolti”



La prevenzione del coronavirus è impossibile se i senzatetto restano in strada. È il monito di Medici Senza Frontiere a tutte le regioni affinché chi vive in strada venga accolto in strutture preposte allo scopo, al fine di poter applicare in maniera corretta i protocolli sanitari previsti per bloccare il contagio. Nel frattempo, la richiesta è di dotarli di kit disinfettanti, acqua e servizi igienici.

Continua a leggere



La prevenzione del coronavirus è impossibile se i senzatetto restano in strada. È il monito di Medici Senza Frontiere a tutte le regioni affinché chi vive in strada venga accolto in strutture preposte allo scopo, al fine di poter applicare in maniera corretta i protocolli sanitari previsti per bloccare il contagio. Nel frattempo, la richiesta è di dotarli di kit disinfettanti, acqua e servizi igienici.

Continua a leggere

Continua a leggere