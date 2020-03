I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Napoli, al Loreto Mare i primi due pazienti affetti da Covid19



Il nuovo reparto del Loreto Mare dedicato alla Covid-19 è entrato ufficialmente in funzione: oggi sono arrivati i primi due pazienti, trasferiti da Sarno (Napoli) e Nocera (Salerno). Il reparto, allestito nei giorni scorsi, è diretto da Franco Faella, uno degli infettivologi più esperti d’Italia, per decenni in prima linea all’ospedale Cotugno.

