Coronavirus Napoli, bimba dona disegno a carabinieri: “Grazie per quello che fate”



Una bimba ha donato ai carabinieri di Villaricca un disegno per ringraziarli: “Grazie per quello che state facendo”, la scritta disegnata su un grande foglio bianco con la bandiera italiana, un carabiniere che tiene per mano una bimba e il logo dei militari.

