I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Napoli, contagiato in Asìa: 32 spazzini sui 120 in quarantena tornano a lavoro



Dopo il primo contagiato da Coronavirus in Asìa venerdì scorso, l’Asl Napoli 1 ha avviato i controlli sui 120 operatori ecologici in autoquarantena. Di questi, 32 sono già rientrati in servizio. Restano in isolamento altri 90 circa. L’azienda sanitaria sta telefonando a ogni dipendente per sapere se ha sintomi.

Continua a leggere



Dopo il primo contagiato da Coronavirus in Asìa venerdì scorso, l’Asl Napoli 1 ha avviato i controlli sui 120 operatori ecologici in autoquarantena. Di questi, 32 sono già rientrati in servizio. Restano in isolamento altri 90 circa. L’azienda sanitaria sta telefonando a ogni dipendente per sapere se ha sintomi.

Continua a leggere

Continua a leggere