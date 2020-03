I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Napoli, De Luca: “In 10 giorni il Loreto Mare sarà dedicato al virus”



In 10 giorni l’ospedale Loreto Mare di Napoli sarà dedicato alla cura dei casi di Coronavirus, così da avere più posti per i ricoveri, anche quelli eventuali in Terapia Intensiva. Ad annunciarlo, con un posto su Facebook, è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: “Stiamo lavorando giorno e notte”.

