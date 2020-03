I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Napoli, De Luca visita il Loreto Mare: prima volta in pubblico con la mascherina



Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si è mostrato per la prima volta in pubblico con la mascherina protettiva a coprirgli naso e bocca. Lo ha fatto in occasione della sua visita all’ospedale Loreto Mare di Napoli, che presto dovrebbe essere completamente dedicato all’emergenza Coronavirus.

