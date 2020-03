I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Napoli e Campania, ultime notizie e aggiornamenti



I positivi al coronavirus in Campania sono 1.013. I morti accertati da Covid-19 in regione sono 29, i guariti 41. I dati sono stati diffusi dall’Unità di Crisi della Regione Campania con l’ultimo aggiornamento, alle 22 del 22 marzo 2020. In molte zone aumenta il numero dei contagiati ma anche il numero delle vittime.

