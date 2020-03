I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Napoli e Campania, ultime notizie e aggiornamenti



Ultime aggiornamenti e notizie sul coronavirus a Napoli e in Campania, sale a 1.194 il numero di contagiati in regione. Sono 56 le vittime dell’epidemia di Coronavirus in Campania. Sono i dati forniti dall’Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania, in base ai quali i guariti sono invece 53.

