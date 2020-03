I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Napoli e Campania, ultime notizie e aggiornamenti



L’ultimo aggiornamento dell’Unità di Crisi della Regione Campania sul Coronavirus riferisce che, sul territorio regionale, sono 180 i contagiati. Come sempre, il bollettino riferisce dei due pazienti guariti, ma anche, per la prima volta, di un morto riconducibile al Covid-19: si tratta in un anziano deceduto all’ospedale Cotugno di Napoli.

