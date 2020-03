I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Napoli, esce di casa per comprare la cocaina, denunciato



Un 55enne di Pozzuoli (Napoli) è stato fermato dalla Polizia Stradale durante i controlli predisposti per verificare il rispetto delle norme contro la diffusione del coronavirus. Ha detto di essere uscito per effettuare dei preventivi assicurativi, ma gli agenti hanno appurato che la sua giustificazione era falsa e lo hanno trovato in possesso di cocaina appena acquistata.

