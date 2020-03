I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Napoli: fissata per il 23 marzo la ripresa degli allenamenti



Il Napoli, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto che la ripresa degli allenamenti della squadra di Rino Gattuso è fissata per il 23 marzo. Il club azzurro aveva sospeso le attività dopo il rinvio della gara di Champions League contro il Barcellona in seguito allo stop della Serie A per l’emergenza Coronavirus,

Continua a leggere



Il Napoli, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto che la ripresa degli allenamenti della squadra di Rino Gattuso è fissata per il 23 marzo. Il club azzurro aveva sospeso le attività dopo il rinvio della gara di Champions League contro il Barcellona in seguito allo stop della Serie A per l’emergenza Coronavirus,

Continua a leggere

Continua a leggere