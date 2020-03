I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Napoli, il grande cuore dei volontari che portano spesa e medicine a chi non può uscire



L’emergenza Coronavirus e i decreti del governo impongono di non uscire di casa se non per questioni urgenti, come l’acquisto di beni di prima necessità. Alcuni, come gli anziani e le persone affette da disabilità motorie, non possono uscire: ecco allora che a Napoli i volontari dell’associazione “Viole di Partenope” provvedono a consegnare spesa e medicinali a chi non può uscire di casa.

