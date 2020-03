I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Napoli, in quarantena vigile urbano: aveva giurato il 23 marzo con 96 agenti



Contagiato il padre di uno dei 96 nuovi agenti che il 23 marzo scorso hanno prestato giuramento nel piazzale del Comando di via De Giaxa. Il figlio, agente di Polizia Locale, è in autoisolamento preventivo a casa dal 24 marzo. Disposta la sanificazione del comando di via De Giaxa, della stazione di Chiaia e delle auto di servizio.

