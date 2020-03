I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Napoli, le auto della polizia avvisano coi megafoni: ‘Restate in casa’



Le forze dell’ordine stanno effettuando una serie di servizi informativi sul territorio, avvisando con gli altoparlanti i cittadini di rimanere in casa e di non uscire se non per casi di necessità. Fa parte dell’opera di sensibilizzazione alle misure per contrastare la diffusione del coronavirus. Nella serata di oggi, 11 marzo, il permier Conte ha annunciato il blocco totale dell’Italia.

