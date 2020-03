I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Napoli: mascherine vendute in nero nei supermarket e registrate come salumi



Le mascherine protettive in alcuni supermercati di Napoli, imbustate come provoloni sugli scontrini vengono registrate come prodotti di salumeria. In altri market non hanno codice a barre e vengono vendute senza rilasciare scontrino. Sono gli stessi esercizi commerciali che applicano un rincaro del prezzo del 2400%.

