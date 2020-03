I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Napoli, medici rianimatori rifiutano il contratto: “Pochi soldi, andiamo altrove”



Napoli: l’Azienda sanitaria offre un contratto ai giovani rianimatori e anestesisti per entrare nella battaglia contro il Coronavirus, ma rifiutano tutti per motivi economici: la paga sarebbe troppo bassa secondo le loro aspettative. La durissima accusa del direttore generale dell’Asl, Ciro Verdoliva, in una lettera a Presidente della Regione e Prefetto: “Comportamento vile e vergognoso”.

Continua a leggere



Napoli: l’Azienda sanitaria offre un contratto ai giovani rianimatori e anestesisti per entrare nella battaglia contro il Coronavirus, ma rifiutano tutti per motivi economici: la paga sarebbe troppo bassa secondo le loro aspettative. La durissima accusa del direttore generale dell’Asl, Ciro Verdoliva, in una lettera a Presidente della Regione e Prefetto: “Comportamento vile e vergognoso”.

Continua a leggere

Continua a leggere