Coronavirus Napoli, nelle tende degli ospedali da campo fa troppo freddo



Complici le temperature sensibilmente diminuite, nelle tende degli ospedali da campo installati a Napoli per far fronte all’emergenza Coronavirus comincia a fare troppo freddo: sono dotate di climatizzatori, ma non bastano. “Ci stiamo adoperando per comprare altri condizionatori di aria calda” ha detto Ciro Verdoliva, direttore dell’Asl Napoli 1 Centro.

