I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Napoli, parla il figlio del medico positivo: ‘L’ho abbracciato, attendo il mio destino’



Coronavirus, positivo primario del Cardarelli di Napoli, Pasquale Caiazzo. Il figlio Enzo: “L’ho abbracciato e baciato, ora attendo il mio destino”. L’uomo ha anche spiegato che il padre si è ricoverato in via precauzionale “avendo da poco subito un intervento”, ma che non avesse problemi respiratori.

Continua a leggere



Coronavirus, positivo primario del Cardarelli di Napoli, Pasquale Caiazzo. Il figlio Enzo: “L’ho abbracciato e baciato, ora attendo il mio destino”. L’uomo ha anche spiegato che il padre si è ricoverato in via precauzionale “avendo da poco subito un intervento”, ma che non avesse problemi respiratori.

Continua a leggere

Continua a leggere