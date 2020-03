I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Napoli, persone cantano in strada invece che sui balconi ai Quartieri Spagnoli



A Napoli, decine di persone in strada a cantare. Il classico flash mob che, alle 18, ha riunito tutta Italia, con le persone affacciate ai balconi a cantare l’Inno di Mameli, ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli, si è spostato in strada, con decine di persone che, in aperta violazione alle direttive del governo, si sono date appuntamento per cantare in strada.

Continua a leggere



A Napoli, decine di persone in strada a cantare. Il classico flash mob che, alle 18, ha riunito tutta Italia, con le persone affacciate ai balconi a cantare l’Inno di Mameli, ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli, si è spostato in strada, con decine di persone che, in aperta violazione alle direttive del governo, si sono date appuntamento per cantare in strada.

Continua a leggere

Continua a leggere