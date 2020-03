I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Napoli, positivi due docenti della Federico II. Ma le lezioni continuano



Tra i 30 pazienti positivi al Coronavirus in Campania ci sono anche due docenti dell’Università Federico II di Napoli. Arturo de Vivo, rettore dell’ateneo napoletano, ci ha tenuto a tranquillizzare però i suoi studenti e ha precisato che, per il momento, non ci sarà nessuna interruzione delle lezioni.

Continua a leggere



Tra i 30 pazienti positivi al Coronavirus in Campania ci sono anche due docenti dell’Università Federico II di Napoli. Arturo de Vivo, rettore dell’ateneo napoletano, ci ha tenuto a tranquillizzare però i suoi studenti e ha precisato che, per il momento, non ci sarà nessuna interruzione delle lezioni.

Continua a leggere

Continua a leggere