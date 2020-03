I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Napoli, positivo un militare Usa di stanza in città



C’è anche un militare americano di stanza a Napoli tra i casi di Coronavirus in Campania. Si tratta, stando a quanto rivelano i media americani, di un militare della Marina degli Stati Uniti di stanza nel capoluogo campano. Come evidenziato nell’ultimo bollettino della Protezione Civile, sono 77 i casi di Covid-19 in Campania.

