I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Napoli, rivolta dei detenuti al carcere di Poggioreale. Agente ferito



Massiccia rivolta dei detenuti nella casa circondariale di Napoli Poggioreale e delle loro famiglie all’esterno della struttura. Protestano non solo per la sospensione dei colloqui coi familiari motivata dal rischio Coronavirus, ma chiedono provvedimenti stringenti per garantire la pulizia nelle celle e ridurre il rischio contagio.

Continua a leggere



Massiccia rivolta dei detenuti nella casa circondariale di Napoli Poggioreale e delle loro famiglie all’esterno della struttura. Protestano non solo per la sospensione dei colloqui coi familiari motivata dal rischio Coronavirus, ma chiedono provvedimenti stringenti per garantire la pulizia nelle celle e ridurre il rischio contagio.

Continua a leggere

Continua a leggere