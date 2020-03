I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Napoli, taxi gratis per medici e infermieri del Cotugno



Taxi gratis per i medici e gli infermieri del Cotugno impegnati nella lotta al Coronavirus. L’iniziativa anche a Napoli, dopo Roma e Milano. Consortaxi: “Vicini al personale sanitario che si sta battendo per la lotta al Civd-19. Sospesi i versamenti dei canoni radiotaxi per i tassisti per il mese di marzo”. Nel Decreto Cura contributi fino al 50% per montare le paratie divisorie tra conducenti e passeggeri taxi.

