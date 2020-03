I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Napoli, un esercito di lavoratori in nero finirà in ginocchio



Con le nuove misure introdotte dal Governo per limitare la diffusione del coronavirus si fermano tutte le attività commerciali considerate non essenziali. E un esercito di lavoratori in nero, che si stima in Campania siano 42mila persone, potrebbe ritrovarsi allo sbando senza nessuna tutela né alcun tipo di sussidio.

