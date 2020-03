I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, nei supermercati di Napoli non si farà la turnazione : è una fake news



I supermercati di Napoli non faranno turni. L’ordinanza che sta girando in queste ore su Facebook e Whatsapp è una fake news. Lo conferma il Comune: “I supermarket saranno regolarmente aperti e fruibili senza alcuna turnazione per ordine alfabetico”

Continua a leggere



I supermercati di Napoli non faranno turni. L’ordinanza che sta girando in queste ore su Facebook e Whatsapp è una fake news. Lo conferma il Comune: “I supermarket saranno regolarmente aperti e fruibili senza alcuna turnazione per ordine alfabetico”

Continua a leggere

Continua a leggere