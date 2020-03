I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, nei supermercati è vietato l’acquisto di quaderni, pennarelli e biancheria



Articoli da cancellerie, biancheria intima e anche prodotti per la cura delle piante non possono essere acquistati nei supermercati. Non si tratta infatti di beni di prima necessità così come stabilito dall’ultimo decreto del governo che contiene le restrizioni atte al contenimento della diffusione del coronavirus. Decisione che però ha scatenato le proteste non solo delle mamme ma anche degli stessi addetti alla distribuzione.

Continua a leggere



Articoli da cancellerie, biancheria intima e anche prodotti per la cura delle piante non possono essere acquistati nei supermercati. Non si tratta infatti di beni di prima necessità così come stabilito dall’ultimo decreto del governo che contiene le restrizioni atte al contenimento della diffusione del coronavirus. Decisione che però ha scatenato le proteste non solo delle mamme ma anche degli stessi addetti alla distribuzione.

Continua a leggere

Continua a leggere