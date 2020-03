I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus: nel Lazio arriva Doctor Covid, l’applicazione per la sorveglianza sanitaria a casa



L’applicazione Doctor Covid consentirà, ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, “un rapido ed immediato monitoraggio delle persone che si trovano in sorveglianza domiciliare. Il medico potrà accedere online o attraverso la app, che partirà prima per Android e a seguire per Ios, stabilendo così un contatto diretto con il paziente per la sorveglianza sanitaria a distanza in totale sicurezza”.

