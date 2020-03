I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, nel Lazio arrivano 600mila mascherine e 20mila tute per proteggere i medici



Sono in arrivo nel Lazio 600mila mascherine, 20mila tute, 5 mila occhiali protettivi sanificabili dalla Protezione civile. Al via anche il potenziamento dei reparti di terapia intensiva a Roma e nel Lazio: Istituto Spallanzani, il Policlinico Umberto I, il Policlinico Gemelli, l’A.O. Sant’Andrea e il Policlinico di Tor Vergata di Roma (per quanto riguarda Roma).

Continua a leggere



Sono in arrivo nel Lazio 600mila mascherine, 20mila tute, 5 mila occhiali protettivi sanificabili dalla Protezione civile. Al via anche il potenziamento dei reparti di terapia intensiva a Roma e nel Lazio: Istituto Spallanzani, il Policlinico Umberto I, il Policlinico Gemelli, l’A.O. Sant’Andrea e il Policlinico di Tor Vergata di Roma (per quanto riguarda Roma).

Continua a leggere

Continua a leggere