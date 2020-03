I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus nel Lazio, infermiere di Cassino infrange la quarantena per andare al parco giochi



Un infermiere di Sant’Elia Fiumerapido, in provincia di Frosinone, è stato fermato e denunciato dai carabinieri per inosservanza di provvedimento. Invece di starsene a casa, dopo il decesso di un paziente positivo al coronavirus nell’ospedale in cui lavora, ha violato la quarantena per andare al parco giochi.

Continua a leggere



Un infermiere di Sant’Elia Fiumerapido, in provincia di Frosinone, è stato fermato e denunciato dai carabinieri per inosservanza di provvedimento. Invece di starsene a casa, dopo il decesso di un paziente positivo al coronavirus nell’ospedale in cui lavora, ha violato la quarantena per andare al parco giochi.

Continua a leggere

Continua a leggere