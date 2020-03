I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, nel Milanese altre 174 denunce per violazioni del decreto: in molti non restano a casa



Nonostante i divieti e gli appelli per limitare il contagio da Coronavirus, come ultimo decreto, c’è ancora chi viene scovato lontano dal proprio domicilio senza una motivazione valida. Nel Milanese, come riferito dalla prefettura, nella giornata di ieri – venerdì 13 marzo – sono state denunciate 144 persone per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Altri 24 individui, titolari di attività commerciali, sono stati denunciati per lo stesso motivo.

