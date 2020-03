I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus nel Regno Unito, Boris Johnson annuncia il lockdown: “State a casa”



Londra adotterà misure come quelle in vigore in Italia: negozi chiusi e tutti dovranno rimanere nelle proprie case. Si potrà uscire solo per andare a a lavoro, a fare la spesa, per portare a spasso il cane, per fare sport o assistere i propri cari. Lo ha annunciato il premier Boris Johnson parlando alla nazione.

