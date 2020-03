I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, nella fabbrica di respiratori polmonari arriva l’esercito: “Lavoriamo 15 ore al giorno”



A Bologna c’è la Siare Engineering, unica a proddure ventilatori polmonari in Italia. C’è chi lavora fino a 15 ore al giorno con le piaghe alle mani. La Protezione Civile, in sinergia col Governo, ha affidato a questa azienda un piano straordinario per triplicare la produzione e reggere all’emergenza da Covid-19. Ed ora è arrivato l’Esercito a dar manforte.

