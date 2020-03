I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, nella “zona rossa” del Lodigiano non ci sono quasi più contagi



“L’ex zona rossa del Lodigiano è l’unica area in cui l’infezione sta rallentando”. Questa la buona notizia data in conferenza stampa dal presidente della Lombardia Attilio Fontana e dai suoi assessori Gallera e Foroni. “In provincia di Lodi si registrano solo 35 casi in più di ieri”, ha detto Gallera, mentre Foroni ha sottolineato: “Solo 0.06 per cento della popolazione ha sgarrato alle regole ferree. Ciò significa che queste regole funzionano”.

