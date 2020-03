I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, nelle strade di Milano suona “Oh mia bela Madunina” in omaggio alla città ferita



Le strade vuote di Milano, orfane delle centinaia di migliaia di persone che le percorrono ogni giorno, sono state momentaneamente riempite dalla musica dell’inno della città, “Oh mia bela Madunina”. I cittadini, costretti a casa per l’emergenza Coronavirus, hanno potuto sentire, chi da lontano e chi da vicino, la canzone popolare milanese che li unisce. In attesa di tornare a vivere la vita sotto lo sguardo attento della Madonnina in cima al Duomo.

