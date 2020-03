I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, nell’ospedale di Cremona stravolto dall’emergenza è nata la piccola Gemma



Dare alla luce una bambina in un’ospedale stravolto dall’emergenza coronavirus. È l’esperienza vissuta dai genitori della piccola Gemma, nata all’ospedale di Cremona, uno dei più segnati dall’epidemia, con decine di pazienti gravi. La neomamma ha raccontato come si affronta il parto in una situazione così difficile: “Mi sono difesa cercando di non leggere troppe notizie, non ho guardato la tv”.

