Coronavirus, nessun paziente ha contatti con la Cina: si sono tutti infettati in Italia



Nessun paziente ha un collegamento con la Cina e quindi il ‘paziente zero’ è già guarito e non è mai stato individuato. I pazienti attualmente in cura non sono i primi ad essere stati infettati da coronavirus in Italia. Questi i dati che emergono dall’indagine epidemiologica pubblicata sul sito Epicentro dell’Istituto Superiore di Sanità oggi, 10 marzo.

