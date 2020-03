I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, nuova ordinanza di De Luca: quarantena per chiunque arrivi in Campania



Coronavirus nuova ordinanza della Regione Campania: quarantena obbligatoria per chiunque arrivi in Campania da altre regioni o dall’estero anche se ha le carte in regola per viaggiare. Chi ferma alle stazioni di Napoli, Afragola, Salerno, Caserta, Benevento nonché Battipaglia, Aversa, Sapri, Eboli, Vallo della Lucania deve sottoporsi a rilevazione della temperatura corporea e compilare una autocertificazione. La Regione Campania acquisirà i nominativi dei viaggiatori al rientro in Campania da tutte le regioni d’Italia e dall’estero.

