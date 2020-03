I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, nuova ordinanza Lazio: chiuse palestre, isolamento per chi torna da zone rosse



La Regione Lazio ha promulgato una nuova ordinanza per limitare il contagio da nuovo coronavirus, che prevede la chiusura di centri benessere e palestre, e misure di isolamento per chi torna dalle zone rosse. Nel Lazio sono 84 i contagiati dal nuovo coronavirus, 8 dei quali in terapia intensiva.

Continua a leggere



La Regione Lazio ha promulgato una nuova ordinanza per limitare il contagio da nuovo coronavirus, che prevede la chiusura di centri benessere e palestre, e misure di isolamento per chi torna dalle zone rosse. Nel Lazio sono 84 i contagiati dal nuovo coronavirus, 8 dei quali in terapia intensiva.

Continua a leggere

Continua a leggere