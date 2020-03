I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, nuove misure dal Governo: stare a 2 metri, ultra 75enni in casa, stop a eventi sportivi



Niente baci e abbracci, distanza di sicurezza di due metri, anziani over 75 a casa e stop alle manifestazioni sportive per i prossimi 30 giorni: ecco alcune delle misure che il Governo potrebbe mettere in campo sulla base della guida elaborata da un comitato scientifico voluto dal Premier Conte per arginare la diffusione dei contagi da Coronavirus.

Continua a leggere



Niente baci e abbracci, distanza di sicurezza di due metri, anziani over 75 a casa e stop alle manifestazioni sportive per i prossimi 30 giorni: ecco alcune delle misure che il Governo potrebbe mettere in campo sulla base della guida elaborata da un comitato scientifico voluto dal Premier Conte per arginare la diffusione dei contagi da Coronavirus.

Continua a leggere

Continua a leggere