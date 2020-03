I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, nuove restrizioni del governo: cosa resta aperto a Roma e nel Lazio



Il governo ha disposto un nuovo decreto firmato dal premier Giuseppe Conte e annunciato stasera che a partire da domani 12 marzo sancisce la chiusura anche a Roma e nel Lazio, di attività commericiali non essenziali come negozi, bar e ristoranti, mentre resteranno aperti alimentari e farmacie. Le misure rimarranno in vigore fino al 25 marzo.

