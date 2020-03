I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, nuove restrizioni del governo: cosa resta aperto in Lombardia



Con le nuove misure restrittive volute dal governo tutte le attività commerciali non di prima necessità come i mercati rionali, i bar, i pub, i ristoranti, i centri estetici e i negozi di abbigliamento. Restano aperti i supermercati, i negozi di alimentari e le farmacie, ma anche tabacchi ed edicole. Misure per contenere l’emergenza coronavirus che riguardano anche la Lombardia: ecco cosa chiude e cosa resta aperto.

