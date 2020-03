I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, nuove restrizioni: il governo chiude le fabbriche e le attività non essenziali



Arrivano nuove restrizioni per contenere l’emergenza coronavirus. Lo ha annunciato questa sera il premier Conte in diretta Facebook. Il governo ha stabilito, per tutto il territorio nazionale, la chiusura delle fabbriche, fino al prossimo 3 aprile, su tutto il territorio nazionale, escluse quelle di importanza strategica per il sistema Paese.

