Coronavirus, nuovo decreto: assunzioni specializzandi, possibilità di usare alberghi per quarantene



Nel Cdm di questa sera il governo studia due nuovi decreti su sanità e giustizia per rispondere all’emergenza in corso. Nel dl giustizia è stata inserita una stretta anche per i tribunali; mentre sul fronte sanità c’è il potenziamento del Servizio sanitario nazionale, con interventi per assumere specializzandi e richiamare in servizio medici pensionati.

