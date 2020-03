I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, oltre 500mila tamponi trasportati dall’Italia agli Usa su un aereo militare



Un aereo militare è partito dall’Italia dalla base di Aviano, in provincia di Pordenone, per raggiungere gli Stati Uniti: il velivolo, atterrato a Memphis, in Tennesse aveva a bordo oltre 500mila tamponi per il test da coronavirus. La conferma è arrivata dal generale David Goldfein, capo di Stato maggiore dell’Aeronautica statunitense, durante una conferenza stampa.

