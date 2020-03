I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, operai in sciopero da Brescia al Piemonte: “Non siamo carne da macello”



“Non siamo carne da macello”: operai in sciopero nelle fabbriche del Nord Italia – da Brescia al Piemonte, da Mantova a Bologna – per chiedere maggiore sicurezza sul posto di lavoro dopo le ultime misure del governo per il contenimento del coronavirus. Nelle aziende che non hanno fermato la produzione i lavoratori chiedono garanzie per la loro salute.

