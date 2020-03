I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, ordinanza del Comune di Milano: 5 giorni di tempo per la sepoltura di un proprio caro



Il Comune di Milano, con un’ordinanza firmata dal sindaco Beppe Sala, ha deciso di ridurre l’arco temporale per la sepoltura dei propri cari da 30 a 5 giorni. Tutti i cittadini, quindi, avranno solo 5 giorni di tempo per decidere se e dove inumare la salma di una persona. Scaduta questa finestra temporale, sarà il Comune stesso a incaricarsi di tale compito seppellendola in un apposito campo del Cimitero Maggiore.

