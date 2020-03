I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Ospina: “Abbiamo pensato di tornare in Colombia ma i voli erano bloccati”



David Ospina ha pensato di tornare in Colombia subito dopo le misure contenitive attuate dal Governo italiano per l’emergenza Coronavirus: “Ci abbiamo pensato, ma poi hanno cancellato tutti i voli e quindi restiamo chiusi in casa in attesa di novità”. Infine il portiere del Napoli ha dichiarato: “Dove si trovano Muriel, Zapata e Cuadrado la situazione è più grave. Dobbiamo seguire alla lettera quello che ci dicono”.

