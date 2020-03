I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, pasti e farmaci a domicilio per gli anziani in Lombardia per proteggerli dal contagio



Pasti e farmaci a domicilio per gli anziani: è una delle misure per tutelare la fascia di popolazione più esposta alle conseguenze del Coronavirus. La decisione è stata presa dalla Regione Lombardia, che ha rinnovato a tutti gli over 65 anche l’invito a restare a casa per limitare le occasioni di contagio.

