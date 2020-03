I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Patto di stabilità sospeso. Gentiloni: “Conto sarò salato: Paesi spendano quanto serve”



L’Unione europea ha annunciato la sospensione del Patto di stabilità per far fronte alla pandemia da Sars-Cov-2.. “Il coronavirus sta causando dolore in tutta Europa e il conto per le nostre economie sarà estremamente salato. Abbiamo già detto chiaramente che i Paesi possono spendere quello che serve per affrontare questa emergenza”, ha detto il commissario agli Affari economici, Paolo Gentiloni.

