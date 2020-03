I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, paura sul tram a Napoli: passeggero sviene con crisi respiratoria



Una persona anziana si è sentita male questa mattina a bordo di un tram della L1 dell’Anm: L’uomo aveva crisi respiratoria e febbre. Sul posto è intervenuto il 118, mentre la Polizia di Stato ha identificato tutti i passeggeri. Il tram è stato fermato e isolato in piazza Principe Umberto, in attesa di essere sanificato. Mentre si è in attesa dell’esito dei tamponi.

